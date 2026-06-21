Simona Molinari apre Estate a Pordenone 2026: musica, cultura e spettacolo per inaugurare la stagione estiva

PORDENONE – Sarà la voce raffinata di Simona Molinari a dare il via ufficiale all’edizione 2026 di Estate a Pordenone. Domenica 21 giugno, nell’area esterna del Teatro Verdi, la cantautrice sarà protagonista del concerto-spettacolo La Donna è Mobile, evento inaugurale della manifestazione cittadina e uno dei momenti di punta della 32ª Festa della Musica e del Polinote Music Festival.

L’appuntamento segna l’avvio della stagione più intensa della programmazione culturale pordenonese, un calendario che accompagnerà cittadini e visitatori per tutta l’estate con centinaia di eventi tra musica, teatro, incontri, cultura e intrattenimento.

Estate a Pordenone rappresenta ogni anno il risultato di una rete di collaborazioni tra istituzioni, associazioni, enti culturali e organizzatori che contribuiscono a rendere la città un luogo vivace e attrattivo, capace di offrire occasioni di partecipazione per tutte le età.

«Estate a Pordenone è molto più di un cartellone di eventi», sottolinea il sindaco Alessandro Basso. «È il risultato della capacità di una comunità di collaborare e di investire nella cultura come elemento di crescita e coesione sociale. Dietro ogni iniziativa c’è il lavoro di tante realtà che rendono la città accogliente e ricca di opportunità di incontro».

Per il primo cittadino, non è casuale che l’apertura della rassegna sia affidata a uno spettacolo dedicato alla figura femminile. «La cultura ha anche il compito di valorizzare storie, esperienze e contributi che hanno aiutato a costruire la nostra società e la nostra identità collettiva. Farlo attraverso l’arte e la musica significa offrire occasioni di riflessione accessibili a tutti».

Sulla stessa linea l’assessore alla Cultura Alberto Parigi, che evidenzia come la città sarà animata fino a settembre inoltrato da un fitto programma di iniziative. «È il segno di una Pordenone che investe nella vitalità artistica e culturale e che, attraverso la cultura, rafforza la propria identità diventando sempre più attrattiva anche per chi arriva da fuori».

Protagonista della serata inaugurale sarà dunque La Donna è Mobile, progetto scritto da Simona Molinari insieme a Simona Orlando. Lo spettacolo propone un viaggio tra musica e narrazione dedicato alle molteplici sfumature dell’universo femminile, rendendo omaggio alle donne come interpreti, autrici, compositrici e narratrici di emozioni.

Accanto alla cantante salirà sul palco una band interamente femminile composta da Sade Mangiaracina, Francesca Remigi, Chiara Lucchini ed Elisabetta Pasquale. Insieme proporranno un repertorio che attraversa epoche e linguaggi musicali diversi, dall’opera lirica alla canzone d’autore italiana fino alle sonorità contemporanee, in uno spettacolo che intreccia musica, racconto e riflessione.

L’evento si inserisce nel programma della 13ª edizione del Polinote Music Festival, una delle realtà culturali più consolidate del territorio, che anche quest’anno contribuirà in maniera significativa al cartellone di Estate a Pordenone, dando il via a un’estate all’insegna della cultura e della partecipazione.