Tinet Prata da applausi: Cuneo si arrende in tre set, Klets trascina i Passerotti

PORDENONE – Prestazione di grande spessore della formazione gialloblù, che supera l’Acqua Sant’Anna Cuneo per 3-0 nello scontro diretto. Il russo Kirill Klets protagonista assoluto con 26 punti e il premio di MVP.

Una Tinet Prata spettacolare, concreta e determinata si prende la scena e conquista una vittoria pesantissima contro l’Acqua Sant’Anna Cuneo. Davanti al proprio pubblico, la formazione friulana supera i piemontesi con un convincente 3-0, firmando una prestazione di grande qualità e conquistando tre punti preziosi nella corsa agli obiettivi stagionali.

A trascinare i Passerotti è stato soprattutto Kirill Klets, autentico mattatore della serata. L’opposto russo ha messo a referto ben 26 punti, facendo registrare un’efficienza in attacco superiore al 60%. Numeri importanti, accompagnati da una prova di straordinaria continuità e incisività, che gli sono valsi meritatamente il riconoscimento di miglior giocatore della partita.



Ma il successo della Tinet non è stato soltanto il frutto delle prodezze del suo bomber. A fare la differenza è stata la forza del collettivo, con una squadra capace di esprimersi ad alto livello in tutti i fondamentali. D’Heer e Larizza hanno garantito solidità a muro, Alberini ha orchestrato il gioco con lucidità e precisione, mentre Toscani si è distinto per interventi difensivi di grande valore. Importanti anche il contributo e la concretezza di Bergmann e Marttila, protagonisti di una prova corale che ha confermato la compattezza del gruppo.

La partita ha visto Prata partire con grande autorità, imponendosi nel primo parziale per 25-16. Più combattuto il secondo set, nel quale Cuneo ha provato a rimanere agganciata alla gara, ma la Tinet ha saputo mantenere lucidità nei momenti decisivi, chiudendo ai vantaggi sul 28-26. Nel terzo parziale i friulani hanno nuovamente preso il controllo del gioco, archiviando la pratica sul 25-19 e facendo esplodere la soddisfazione per un successo di grande significato.

Il tabellino

Tinet Prata – Acqua Sant’Anna Cuneo 3-0

(25-16, 28-26, 25-19)

Una vittoria che va oltre il risultato e rappresenta un segnale importante per il campionato: la Tinet c’è, ha qualità, carattere e un gruppo capace di esaltarsi nelle sfide che contano.

L’attenzione è ora già rivolta al prossimo impegno, in programma il 16 novembre, quando i Passerotti saranno attesi da un altro confronto diretto contro Padova. Un nuovo appuntamento importante per dare continuità al momento positivo e proseguire il cammino con entusiasmo e ambizione.