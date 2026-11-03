Giannina Aviani ved. Zamarian

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 86

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Ne danno il triste annuncio la figlia Serena, Stefania,

l’adorato nipote Esteban, il genero Gabriele, la sorella Liliana,

le cognate, i cognati ed i parenti tutti.

Ramuscello di Sesto al Reghena, 1 novembre 2026

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I funerali avranno luogo giovedì 5 c.m. alle ore 15.00

nella chiesa parrocchiale di Ramuscello, ove la cara salma

giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.

Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.

Mercoledì 4 c.m. alle ore 20.00 in chiesa a Ramuscello

sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Giannina.

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Riconoscenti, si ringraziano

quanti vorranno onorarne la memoria.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

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