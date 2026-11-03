Giannina Aviani ved. Zamarian

di anni 86
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Ne danno il triste annuncio la figlia Serena, Stefania,
l’adorato nipote Esteban, il genero Gabriele, la sorella Liliana,
le cognate, i cognati ed i parenti tutti.
Ramuscello di Sesto al Reghena, 1 novembre 2026
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I funerali avranno luogo giovedì 5 c.m. alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale di Ramuscello, ove la cara salma
giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Mercoledì 4 c.m. alle ore 20.00 in chiesa a Ramuscello
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Giannina.
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Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it