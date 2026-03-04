10.4 C
Pordenone
Trovato morto in casa Mario Ruoso, fondatore di Telepordenone

Redazione Pordenone
PORDENONE – La città si è svegliata oggi con una notizia che ha colpito profondamente il mondo economico e dell’informazione locale. Nel primo pomeriggio di martedì 4 marzo è stato trovato morto l’imprenditore Mario Ruoso, 87 anni, figura storica dell’imprenditoria pordenonese.

Il corpo dell’87enne è stato rinvenuto nel corso della giornata. Il ritrovamento ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine: sul posto stanno operando gli agenti della polizia di Stato insieme al personale della polizia scientifica, impegnati negli accertamenti necessari a chiarire le cause del decesso.

Ruoso era conosciuto in città soprattutto per la sua lunga attività nel settore automobilistico come proprietario del Garage Venezia, realtà storica del territorio, e per aver fondato l’emittente televisiva locale Telepordenone, punto di riferimento dell’informazione cittadina per molti anni.

Il suo nome è legato a doppio filo allo sviluppo imprenditoriale di Pordenone e alla crescita del panorama mediatico locale, ambiti nei quali ha lasciato un segno significativo.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze della morte. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto.

