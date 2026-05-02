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La Neonis alla bella contro Cividale U19 per centrare la finale di C

Pordenone
Aggiornato:
luca Zigiotti
By luca Zigiotti

Sarà la bella di domenica 3 maggio alle 18:30 alla Bombonera di Vallenoncello a decidere chi fra la Neonis e gli U19 di Cividale approderanno alla finale per il titolo regionale di serie C.

Questo l’esito delle due gare di andata e ritorno, entrambe chiusesi con la netta affermazione della squadra di casa: 84-60 per la Neonis il 25 aprile, e 89-61 per Cividale mercoledì scorso.

In stagione questo è il quinto confronto tra le due squadre: il bilancio è di 3-1 per Vallenoncello, che quando ha tenuto l’attacco ducale sotto i 70 punti ha sempre vinto.

Come negli altri confronti sarà quindi la difesa la principale chiave di volta del match, insieme con la pericolosità dall’arco: nel ritorno Cividale ha segnato 9 triple, quante quelle messe a segno nelle tre precedenti gare.

Altro elemento è la capacità di andare in lunetta: in gara 2 Cividale ha tentato 33 liberi contro 11 della Neonis, segnandone 26 contro 8. Diciotto punti di scarto che hanno di fatto deciso la gara.

Fra le due squadre, che a questo punto della stagione si conoscono benissimo, la differenza può farla il pubblico: l’atmosfera che si respira alla Bombonera è sempre piuttosto calda, e per domenica pomeriggio si prevede il tutto esaurito.

La vincente di gara 3 affronterà la vincente dello spareggio fra Caorle e Corno di Rosazzo, per determinare il campione regionale e determinare la squadra che parteciperà al barrage a 4 da cui usciranno le tre promosse in B Interregionale.

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