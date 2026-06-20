Trump vs Meloni: Agrusti “non parteciperò a Festa Indipendenza Usa a Base Aviano”

PORDENONE – Il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, ha annunciato che quest’anno non parteciperà alla tradizionale celebrazione dell’Independence Day organizzata alla Base USAF di Aviano. La decisione, assunta «con grande rammarico», è motivata dalle recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e, più in generale, dal clima di crescente conflittualità verbale nei confronti di autorevoli rappresentanti istituzionali europei e del Papa.

«Ho deciso quest’anno, con grande rammarico – spiega Agrusti – di non partecipare alla festa dell’indipendenza americana che si svolge, come da tradizione, nella Base di Aviano; con la sofferenza – sottolinea il Presidente – di chi si è sempre sentito profondamente amico degli Stati Uniti. La mia lunga esperienza nell’assemblea dell’Atlantico del Nord, l’organismo politico della Nato e la mia assidua partecipazione a tanti eventi bilaterali, rende questa decisione ancora più dolorosa; tuttavia, la pubblica denigrazione del capo di Governo italiano che fa seguito ad una lunga serie di aggressioni verbali ad altri leaders europei – Stammer, Macron, Merz, Sanchez – senza parlare del trattamento vergognoso all’eroico leader Ucraino, Zelenskyy e, non ultimo, al Santo Padre, non mi consentono di ignorare l’atteggiamento ostile della attuale Amministrazione americana. Resta la mia considerazione – conclude il Presidente di Confindustria Alto Adriatico – per il Comandante e il personale tutto della Base».