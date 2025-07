“Un cittadino informato non viene truffato”: 5 spot televisivi contro le truffe agli anziani

​PORDENONE – Per il secondo anno consecutivo, visto l’apprezzamento del progetto avviato lo scorso anno, il Comune e la Polizia Locale di Pordenone hanno realizzato 5 spot televisivi di contrasto alle truffe agli anziani.

L’iniziativa, finanziata dal Ministero dell’Interno per 22.666 euro, è stata realizzata con la collaborazione di Prefettura e Questura di Pordenone, delle donne e degli uomini della Polizia Locale di Pordenone e dei tanti volontari dell’associazione San Valentino che hanno prestato il volto alle riprese, effettuate e montate da Cinemazero.

Gli spot, della durata di 90 secondi, inscenano un potenziale pericolo di truffa a danno degli anziani e le scene si ispirano a fatti di cronaca realmente accaduti. Ciascuno di questi brevi video suggerisce l’atteggiamento corretto da assumere per difendersi da truffatori e millantatori, incoraggiato dal messaggio conclusivo delle autorità, che mostra la vicinanza a tutela del cittadino e soprattutto dell’anziano.

​Afferma l’assessore Elena Ceolin: «Questa campagna di sicurezza non è dedicata solamente agli anziani ma anche a tutti i cittadini che possono incappare in quei truffatori che fanno leva sulle debolezze e le fragilità di ciascuno di noi. Mostra come sia possibile fermarsi prima che venga perpetrata questa violenza, non solo materiale ma anche psicologica.

Gli spot, che verranno trasmessi nelle tv e diffusi dai social, sono lo strumento migliore affinché le persone si possano immedesimare in queste storie, scoraggiando così le truffe e tenendo alta l’attenzione contro i raggiri».

​«Sono molto orgoglioso di questa iniziativa – commenta il sindaco Alessandro Basso – che mette insieme vari agenti istituzionali che si occupano quotidianamente di quel “Sistema sicurezza Pordenone” di cui spesso parliamo anche nelle azioni che pianifichiamo e organizziamo attorno ad un tavolo. Tavolo che lavora molto bene e che mostra come il livello di sicurezza in città sia molto alto. Ci siamo cimentati in questa iniziativa “cinematografica” per parlare di temi legati a sicurezza, prevenzione e truffe verso i più deboli, aspetti pratici e incisivi che per la vita quotidiana sono di estrema importanza».

L’iniziativa infatti intende proteggere gli anziani per aiutarli a non avere paura, sentendosi appoggiati e difesi dalle forze dell’ordine, soprattutto nel caso delle truffe, fenomeno nazionale che interessa anche l’intera provincia di Pordenone.

Come sottolineato dal Prefetto Michele Lastella «Questo fenomeno è sempre più profondo e in crescita negli ultimi 10 anni, soprattutto in città. Le tecniche che vengono utilizzate si affinano proprio perché i sistemi di protezione dei cittadini raggiungono livelli sempre più alti. Questo ci incoraggia a continuare ad impegnarci moltissimo sul territorio a favore della sicurezza dei cittadini».

​Gli fa eco il Questore Giuseppe Solimene che rimarca – in tal senso – quanto siano importanti la sinergia e il coordinamento tra le forze di Polizia, la Prefettura e le associazioni cittadine e come questi spot siano ancora più incisivi di quelli realizzati lo scorso anno.

​«L’obiettivo di questo progetto – dichiara il comandante della Polizia Locale Maurizio Zorzetto – è di rendere i nostri cittadini consapevoli, affinché non facciano entrare in casa i malviventi, tenendoli al di fuori delle loro abitazioni. In questo tipo di reati si arriva spesso troppo tardi, per questo è importante che i primi ad aiutarci siano i cittadini stessi.

Lo slogan che abbiamo scelto per questi spot “Un cittadino informato non viene truffato” è l’anima del progetto e per questo vogliamo entrare nelle case delle persone più esposte a questi rischi, coloro che non hanno rapporti sociali o la forza e la capacità di leggere opuscoli informativi. Come lo scorso anno, abbiamo coinvolto i rappresentanti di associazioni di anziani che, collaborando in prima persona alla realizzazione di questi spot, hanno amplificato la cassa di risonanza del messaggio che veicoliamo, parlandone tra di loro e con i loro conoscenti».

​«I nostri volontari sono eccezionali – afferma la presidente dell’Associazione San Valentino Luciana Pennelli – perché hanno recitato in modo efficace in questi spot, dimostrando ancora una volta la loro disponibilità a favore dell’intera comunità».

​In passato erano stati prodotti opuscoli informativi e messe in scena rappresentazioni teatrali, ma dall’anno scorso questo progetto ha utilizzato il format più immediato e coinvolgente dello spot televisivo, che consente di raggiungere un’utenza più ampia, soprattutto tra quegli anziani che, non uscendo di casa o interagendo di meno nella comunità, risultano più vulnerabili.

​I 5 spot pubblicitari confezionati ad hoc verranno messi in onda in orario serale per tutto il periodo estivo sulle emittenti locali IL13 e Telefriuli in concomitanza con i TG della sera.

Alla conclusione di ogni spot compare un messaggio positivo del Prefetto Lastella, del Questore Solimene, del sindaco Basso e dell’assessore alla sicurezza Ceolin, con la loro presenza rassicurante che invita i cittadini a rivolgersi sempre alle forze dell’ordine in caso di dubbi o per segnalare comportamenti sospetti.

Presenti in Comune anche gli ufficiali della Polizia Locale e una rappresentanza dell’Associazione San Valentino con i suoi numerosi volontari.