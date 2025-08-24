24.9 C
Pordenone
domenica , 24 Agosto 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Volley, Simone Pujatti convocato con la Nazionale under 17

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PRATA – Ennesima soddisfazione per la Academy Volley Prata. E’ infatti arrivata la convocazione per un collegiale con la nazionale U17 per il giovane gialloblù Simone Pujatti.

L’atleta gialloblù, classe 2011, è nato e cresciuto nella società del presidente Maurizio Vecchies e nella scorsa annata ha difeso i colori dell’ U15 dell’Academy conquistando il titolo regionale e partecipando alle final nazionali di categoria oltre che al Trofeo dei Territori. Ora è stato inserito in un gruppo di 18 giocatori provenienti da tutta Italia che agli ordini dello staff azzurro guidato da Francesco Conci, Luca Leoni e Giorgio Sabbadin resterà in ritiro a Camigliatello Silano fino a sabato 23 agosto.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.