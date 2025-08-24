Volley, Simone Pujatti convocato con la Nazionale under 17

PRATA – Ennesima soddisfazione per la Academy Volley Prata. E’ infatti arrivata la convocazione per un collegiale con la nazionale U17 per il giovane gialloblù Simone Pujatti.

L’atleta gialloblù, classe 2011, è nato e cresciuto nella società del presidente Maurizio Vecchies e nella scorsa annata ha difeso i colori dell’ U15 dell’Academy conquistando il titolo regionale e partecipando alle final nazionali di categoria oltre che al Trofeo dei Territori. Ora è stato inserito in un gruppo di 18 giocatori provenienti da tutta Italia che agli ordini dello staff azzurro guidato da Francesco Conci, Luca Leoni e Giorgio Sabbadin resterà in ritiro a Camigliatello Silano fino a sabato 23 agosto.