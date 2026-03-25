Playoff Mondiali 2026: l’Italia non può più sbagliare. Ecco cosa dicono le quote

Ci siamo. Dopo anni di attesa, delusioni e promesse mancate, l’Italia di Rino Gattuso si gioca tutto in questa settimana. Da giovedì 26 marzo, gli Azzurri scendono in campo alla New Balance Arena di Bergamo contro l’Irlanda del Nord, con il Mondiale negli occhi e il fantasma della Macedonia del Nord ancora ben vivo nella memoria collettiva.

Il verdetto finale arriverà martedì 31 marzo: quattro nazionali europee staccheranno il pass per la rassegna iridata di USA, Canada e Messico. Quattro posti, sedici pretendenti, nessun margine d’errore.

L’Italia: stavolta i bookmaker ci credono

La nostra nazionale non partecipa ad un Mondiale dal 2014: i playoff ci hanno già condannati nel 2018 contro la Svezia, e nel 2022 con l’incredibile KO contro la Macedonia del Nord. Un’altra eliminazione sarebbe un’onta difficilmente perdonabile.

Eppure, nonostante il peso della storia, i bookmaker AAMS sembrano finalmente fidarsi degli Azzurri. La possibilità che l’Italia riesca a centrare l’obiettivo Mondiale oscilla tra 1,57 e 1,65: una quota da favorita netta, che riflette sia la qualità della rosa che la minor competitività delle avversarie del percorso A. Gli uomini di Gattuso hanno vinto sei delle ultime sette gare, un dato che giustifica l’ottimismo degli analisti.

Il Galles rappresenta l’ostacolo principale nell’eventuale finale, quotato tra 3,25 e 3,50, mentre la Bosnia resta ferma a quota 7,50-9,00, anche se è una variabile da non sottovalutare. L’Irlanda del Nord, invece, sembra condannata al ruolo di comparsa: dovrebbe vincere prima a Bergamo contro l’Italia e poi fare lo stesso in casa di una delle altre due contendenti, un’impresa che i bookmaker prezzano a 25,00.

Il percorso B: Polonia favorita, Ucraina e Svezia in equilibrio

Nel raggruppamento B la Polonia è leggermente favorita a 2,75 sulla Svezia, mentre l’Ucraina si trova a quota 3,25 e l’Albania resta la grande outsider. Incroci interessanti, con la Polonia che parte avvantaggiata ma non certa di nulla contro l’Albania. Sul fronte opposto, la sfida tra Ucraina e Svezia si preannuncia la più equilibrata di tutti i playoff europei: due nazionali di livello simile, con le stesse ambizioni e le stesse debolezze.

Il percorso C: la Turchia di Montella fa sul serio

Nel raggruppamento C ci sono ottime chance per la Turchia, che va ai Mondiali a 1,80-1,90, contro una Slovacchia a 3,25, un Kosovo a 6,50-7,50 e una Romania a 9,00. La nazionale di Montella ha mostrato stabilità nelle qualificazioni e parte favorita nei pronostici, ma la Slovacchia con la sua capacità di sorprendere nelle fasi a eliminazione diretta potrebbe dire la sua.

Il percorso D: Danimarca in testa, ma attenzione alla Repubblica Ceca

Nel raggruppamento D troviamo la Danimarca a 1,65, insidiata dalla Repubblica Ceca a 3,50-4,00 e dall’Irlanda a 4,50, con la Macedonia del Nord che chiude a 16,00. I danesi partono con un vantaggio del fattore campo importante, ma la Repubblica Ceca è una squadra difficile da affrontare e potrebbe ribaltare i pronostici.

Conclusione: stavolta l’Italia non ha alibi

Il tabellone è favorevole, le quote sono dalla sua parte, il momento della squadra è positivo. Per la terza volta di fila la strada che porta ai Mondiali per l’Italia passa dai playoff, ma stavolta la speranza è che il passato non si ripeta. Non farlo significherebbe mancare la quarta fase finale consecutiva, una macchia indelebile per un paese che ha vinto quattro Coppe del Mondo. Il momento è adesso. Forza Azzurri.