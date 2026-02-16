di anni 73
Ne danno il triste annuncio:
la sorella Margherita, il cognato Aldo e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 17 febbraio
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Arzene
ove la cara Armanda giungerà dalla casa di riposo di San Vito al Tagliamento.
Al termine della celebrazione si proseguirà il cimitero di Arzene.
Lunedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Armanda Maniago Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo