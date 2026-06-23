di anni 75
Ne danno il triste annuncio la moglie Michelina,
i figli Andrea e Chiara con Alberto e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 23 giugno
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea,
ove il caro Adriano giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Lunedì alle ore 20.00 si reciterà il Santo Rosario in chiesa.
Non fiori, ma opere di bene.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Adriano Callegher Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo