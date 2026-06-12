Alice Benoodt in Zucchet

di anni 95
Ne danno il triste annuncio il marito Olivo,
i figli Sergio e Lorenzo, le nuore Renata e Paola,
i nipoti Francesca con Marzio e Andrea con Federica,
i pronipoti Beatrice, Margherita, Teresa, Sofia e Noemi.
I funerali avranno luogo venerdì 12 giugno alle ore 15.30,
nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate di via Pasch,
ove la cara Alice giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato giovedì 11 giugno
alle ore 19.15, nella chiesa stessa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
La famiglia della defunta
sentitamente ringrazia.
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