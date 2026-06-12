di anni 96
Ne danno il triste annuncio Mario con Adriana, Mara con Cesare, i nipoti Andrea con Elisa, Chiara con Stefano, Fabrizio con Lisa, Fiorella con Davide, i pronipoti Giovanni, Mattia, Filippo, Lorenzo, Samuele ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Sabato 13 c.m. alle ore 10.00 partendo dall’abitazione dell’Estinto in Via Cesena Rivatte N°23 per la chiesa arcipretale di Azzano Decimo.
Sarà recitato il santo rosario questa sera alle ore 20.00 nell’abitazione dell’Estinto e Venerdì sera alle ore 20.15 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Praturlone.
Non fiori ma offerte da devolvere alla Scuola Materna Parrocchiale.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Antonio Del Bel Belluz Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo