di anni 80
Ne danno il triste annuncio: la moglie Daniela,
i figli Mauro e Rita, la nuora Giuseppina, il genero Michele,
i nipoti Matteo e Alessia e parenti tutti.
Il rito funebre si svolgerà Martedì 10 Febbraio alle ore 15:oo
nella chiesa Arcipretale di Pasiano, giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco” in Vial Rotto 16 a Pordenone.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Pasiano.
Lunedì sera alle ore 19:30 in chiesa
verrà recitato il Santo Rosario.
La famiglia ringrazia sin d’ora, quanti vorranno onorarne la memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Antoniolli Lino Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo