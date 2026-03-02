Armando Lazzaro

di anni 65
Ne danno il triste annuncio la moglie Manuela,
la figlia Melissa con Matthias, gli adorati nipoti Emanuele e Adele,
la mamma Maria, le sorelle, il fratello, i cognati e i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno mercoledì 4 marzo alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale del Cristo Re,
ove il caro Armando giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Martedì alle ore 19.15 si reciterà il Santo Rosario in chiesa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, ma offerte da devolvere alla “Via di Natale”.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria
