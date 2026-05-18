Augusta Breda ved. Sellan

di anni 96
Ne danno il triste annuncio:
gli amatissimi figli Teresa e Pietro ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 19 maggio
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Castions
ove la cara Augusta giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà verso il cimitero di Castions.
Lunedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale di Castions si reciterà il S. Rosario.
Ringraziamo tutte le persone che ci sono state vicino, in modo particolare Mariya, Zhara, Fatima
e tutti coloro che vorranno onorare la cara memoria di Augusta.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Iolanda Perossa Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo