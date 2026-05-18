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lunedì , 18 Maggio 2026
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Augusta Breda ved. Sellan

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 96

Ne danno il triste annuncio:

gli amatissimi figli Teresa Pietro ed i parenti tutti.

 

I funerali avranno luogo martedì 19 maggio

alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Castions

ove la cara Augusta giungerà dalla Casa funeraria San Marco

di vial Rotto, 16 a Pordenone.

Al termine della celebrazione si proseguirà verso il cimitero di Castions.

 

Lunedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale di Castions si reciterà il S. Rosario.

 

Ringraziamo tutte le persone che ci sono state vicino, in modo particolare Mariya, Zhara, Fatima

e tutti coloro che vorranno onorare la cara memoria di Augusta.

Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Iolanda Perossa  Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo

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