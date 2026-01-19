Col. Abbate Giovanni

di anni 91
Addolorati ne danno il triste annuncio la moglie Gabri,
i figli Marco con Giorgia ed Emanuela con Roberto,
gli adorati nipoti Lorenzo, Giulio, Leonardo ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno mercoledì 21 gennaio alle ore 15:00
nella chiesa arcipretale di San Quirino,
ove il caro Giovanni giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto,16.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
