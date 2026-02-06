De Nardi Maria Rosa ved. Maccan

di anni 84
Ne danno il triste annuncio: la figlia Emanuela con Claudio, la nuora Nadia,
i nipoti Alessio, Anna, Nicola e Giulia, la sorella, la cognata e parenti tutti.
Le esequie religiose si svolgeranno Sabato 7 Febbraio alle ore 10:30
nella chiesa Parrocchiale di Cecchini, giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco” in Vial Rotto n. 16 a Pordenone.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Cecchini.
Venerdì sera alle ore 19:30 in Chiesa verrà recitato il Santo Rosario.
Non fiori ma eventuali donazioni da devolvere
alla Via di Natale di Aviano
La famiglia unita ringrazia in modo particolare, tutto il personale
dell’hospice Via di Natale di Aviano per la professionalità e le amorevoli cure prestatele,
si ringrazia inoltre quanti vorranno onorare la sua memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce "necrologi" del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Maria Rosa De Nardi