di anni 60
Ne danno il triste annuncio Dario, Donatella e Carla,
la cognata, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 23 giugno
alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto
ove il caro Dino Maurizio giungerà dalla Casa funeraria San marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Fiume Veneto.
Non fiori ma offerte al C.R.O. di Aviano e all’Hospice di San Vito al Tagliamento.
Lunedì alle ore 20.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria,
in modo particolare il C.R.O. di Aviano e l’Hospice di San Vito al Tagliamento
per le amorevoli cure prestate al nostro caro.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Dino Maurizio Moschino Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo