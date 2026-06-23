Dott. Bernardo Besa

di anni
Ne danno il triste annuncio: la moglie Floriana, la figlia Antonella,
il genero Giuseppe, il nipote Augusto e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 24 giugno alle ore 11.00
nella Chiesa Arcipretale di San Quirino
ove il caro Bernardo giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato martedì alle ore 20.00 in Chiesa.
NON FIORI, EVENTUALI OFFERTE SARANNO DEVOLUTE
ALLA PARROCCHIA DI SAN QUIRINO.
Dopo la cerimonia funebre si proseguirà per la cremazione.
Si ringraziano quanti, con la loro presenza,
vorranno onorarne la memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Bernardo Besa Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo