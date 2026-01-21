Eleonora Nonis ved. Limonta

di anni 86
__________
Ne danno il triste annuncio le figlie Maria, Lucia e Silvia,
i generi, i nipoti, le pronipoti, la cognata ed i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 19 gennaio 2026
__________
I funerali avranno luogo giovedì 22 c.m. alle ore 15.00
nel Duomo di San Vito al Tagliamento. La cara salma
giungerà dal locale Ospedale Civile e dopo il rito funebre
proseguirà per la cremazione.
Mercoledì 21 c.m. alle ore 18.45 in Duomo
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Eleonora.
__________
Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale dell’Hospice
di San Vito e alle colleghe di Silvia per le amorevoli cure prestate.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it