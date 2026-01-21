-0.2 C
Eleonora Nonis ved. Limonta

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 86

__________

Ne danno il triste annuncio le figlie Maria, Lucia e Silvia,

i generi, i nipoti, le pronipoti, la cognata ed i parenti tutti.

San Vito al Tagliamento, 19 gennaio 2026

__________

I funerali avranno luogo giovedì 22 c.m. alle ore 15.00

nel Duomo di San Vito al Tagliamento. La cara salma

giungerà dal locale Ospedale Civile e dopo il rito funebre

proseguirà per la cremazione.

Mercoledì 21 c.m. alle ore 18.45 in Duomo

sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Eleonora.

__________

Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.

Un particolare ringraziamento a tutto il personale dell’Hospice

di San Vito e alle colleghe di Silvia per le amorevoli cure prestate.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

