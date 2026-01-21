Felice Battiston

di anni 95
__________
Ne danno il triste annuncio la moglie Adelina,
i figli Paolo con Angela e Michele, gli amatissimi nipoti Alex,
Filippo e Federico, la sorella Santa, i cognati, le cognate,
i nipoti ed i parenti tutti.
Bagnarola di Sesto al Reghena, 20 gennaio 2026
__________
I funerali avranno luogo giovedì 22 c.m. alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale di Bagnarola. La cara salma giungerà
dall’Ospedale di Comunità di San Vito al Tagliamento
e dopo il rito funebre proseguirà per la cremazione.
Mercoledì 21 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a Bagnarola
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Felice.
__________
Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento al personale dell’Ospedale di Comunità
di San Vito al Tagliamento per le amorevoli cure prestate
e alle nipoti Manuela e Sonia per il loro supporto assistenziale.
Eventuali offerte saranno devolute all’Associazione “Via di Natale” di Aviano.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it