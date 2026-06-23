di anni 85
Ne danno il triste annuncio la moglie Mirella,
il fratello Luciano, la cognata, i nipoti
ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno lunedì 22 giugno alle ore 10:30
nella chiesa parrocchiale dei Ss. Ilario e Taziano,
ove il caro Franco giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto,16.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Franco Brusadin Pernici Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo