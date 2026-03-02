Giannino Dal Ben

di anni 78
Ne danno il triste annuncio la moglie Liviana,
i figli Sabrina con Renzo e Diego con Federica, i nipoti Martina, Alessio e Fabio,
il fratello Luciano. le cognate, il cognato e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 3 marzo
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Ovoledo.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
NON FIORI MA OPERE DI BENE
Lunedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
