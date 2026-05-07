Ne danno il triste annuncio le figlie Oriella e Sara, il genero Gianfranco, l’adorato nipote David, la sorella Regina, i nipoti ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Sabato 9 alle ore 10.30 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo ove il caro Gino giungerà dalla cappella del cimitero di Azzano Decimo.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Azzano Decimo.
Non fiori ma opere di bene.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Gino Segat Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo