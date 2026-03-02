Giovanna Isola ved. Piccin (Natalina)

di anni 95
Ne danno il triste annuncio le figlie Mirella con Elvio, Paola con Sergio, i nipoti Matteo e Gianluca, la sorella Lina ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Lunedì 2 Marzo alle ore 15.00 nella chiesa parrochiale di Tiezzo ove la cara Giovanna giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Domenica sera alle ore 17.45 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
