Giovanni Torricelli (Gianni)

di anni 75
Ne danno il triste annuncio la moglie Paola,
la figlia Eva con Michael, le nipoti Kendal e Alida, i parenti e gli amici tutti.
I funerali avranno luogo sabato 27 giugno
alle ore 10.00 nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie
ove il caro Giovanni giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Pescincanna.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Giovanni Torricelli Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo