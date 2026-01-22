Gri Sergio

di anni 74
Ne danno il triste annuncio la moglie Rosa Alba,
i figli Denis e Chiara, la nuora, il genero, i nipoti,
il fratello, le cognate, i cognati e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 23 gennaio
alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Arzene
ove il caro Sergio giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Arzene.
Giovedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Sergio Gri .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo