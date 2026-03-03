Italo Gobbo

di anni 83
Ne danno il triste annuncio la moglie Lorenzina,
le figlie Monia e Paola, le nipoti Lisa, Jessica, Rita,
gli amici e i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno mercoledì 4 marzo alle ore 11.00
nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Borgomeduna,
ove il caro Italo giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto,16.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
