Ivo Piccinin

Ne danno il triste annuncio: la figlia Debora con Giacomo, Vicky, Eleonora, il fratello Vittorio, la cognata, i nipoti, gli amici e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo sabato 29 giugno alle ore 15,30 nella Chiesa Parrocchiale di Maron di Brugnera, ove Ivo giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home di vial Turco, 2 a Pordenone.

Seguirà la cremazione.

Non fiori ma eventuali offerte per la Casa Anziani Umberto I° per il “Progetto Aria” Alzheime

