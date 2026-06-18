di anni
Ne danno il triste annuncio Khadija, Imad,
i parenti, gli amici e i colleghi di lavoro.
I funerali avranno luogo venerdì 19 giugno
alle ore 11.00 nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto
ove il caro Luca Dante giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Giovedì alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Luca Dante Pernici Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo