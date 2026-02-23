Maria Della Bianca ved. Battiston

di anni 101
__________
Ne danno il triste annuncio i figli Alberto, Ottorino e Antonella,
il genero Lucio, la nuora Monica, i nipoti Stefano, Renato, Edy,
Elisa, Giada, Matteo ed i parenti tutti.
Savorgnano di San Vito al Tagliamento, 22 febbraio 2026
__________
I funerali avranno luogo mercoledì 25 c.m. alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale di Savorgnano. La cara salma
giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento e dopo
il rito funebre proseguirà per la cremazione.
Martedì 24 c.m. alle ore 20.00 in chiesa a Savorgnano
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Maria.
__________
Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale del “Reparto C”
della Casa di Riposo di San Vito per l’assistenza prestata.
NON FIORI
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it