8.3 C
Pordenone
martedì , 24 Febbraio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Maria Della Bianca ved. Battiston

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 101

__________

Ne danno il triste annuncio i figli Alberto, Ottorino e Antonella,

il genero Lucio, la nuora Monica, i nipoti Stefano, Renato, Edy,

Elisa, Giada, Matteo ed i parenti tutti.

Savorgnano di San Vito al Tagliamento, 22 febbraio 2026

__________

I funerali avranno luogo mercoledì 25 c.m. alle ore 15.00

nella chiesa parrocchiale di Savorgnano. La cara salma

giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento e dopo

il rito funebre proseguirà per la cremazione.

Martedì 24 c.m. alle ore 20.00 in chiesa a Savorgnano

sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Maria.

__________

Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.

Un particolare ringraziamento a tutto il personale del “Reparto C”

della Casa di Riposo di San Vito per l’assistenza prestata.

NON FIORI

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.