Maria Di Ventra ved. Golisano

di anni 94
Ne danno il triste annuncio i figli Roberto e Sandro,
la nuora Antonella, il nipote Nicola con Cristina e Nora,
il fratello Giuseppe, la sorella Sara e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 14 maggio alle ore 15.00
nel Duomo Concattedrale di San Marco a Pordenone
ove la cara Maria giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Non fiori ma opere di bene.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero Urbano.
Si ringrazia sin d’ora quanti
vorranno onorarne la cara memoria.
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