Maria Zilli ved. Pilot

di anni 89
Ne danno il triste annuncio:
i figli Massimo e Roberta, il genero Marco, la nuora Laura,
i nipoti Francesca e Giuseppe ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 25 maggio alle ore 15.30
nella chiesa parrocchiale di Ovoledo ove la cara Mariucci
giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Domenica alle ore 18.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Maria Zilli Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo