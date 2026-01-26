Moro Giovanni Maestro

di anni 87
Ne danno il triste annuncio la moglie Lidia,
i figli Roberto e Flavio, le nuore, le nipoti
ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno mercoledì 28 gennaio alle ore 15:00
nella chiesa parrocchiale di Vallenoncello,
ove il caro Giovanni giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto,16.
Martedì alle ore 19.00 si reciterà il Santo Rosario in chiesa.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Vallenoncello.
Non fiori, ma opere di bene.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Moro Giovanni . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo