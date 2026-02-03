Pasquali Domenico

di anni 99
Ne danno il triste annuncio le figlie:
Graziella, Renata con Giacomo, Daniela con Pierluigi,
i nipoti Christian con Ingrid, Elisa, Ilaria con Carlo e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 5 febbraio alle ore 15.00
nella Chiesa Arcipretale di San Quirino
ove il caro Domenico giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato mercoledì alle ore 19.00 in Chiesa.
Dopo la cerimonia funebre si proseguirà per la cremazione.
