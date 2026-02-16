Pignat Ercole

di anni 83
Ne danno il triste annuncio la moglie Patrizia,
i figli Lorenzo, Annalisa e Livio con le loro famiglie
ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 17 febbraio alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, ove
il caro Ercole giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato lunedì 16 febbraio
alle ore 19.15, in chiesa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, ma eventuali offerte da devolvere al C.R.O di Aviano.
La famiglia del defunto
sentitamente ringrazia.
