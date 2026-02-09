di anni 87
Ne danno il triste annuncio:
la moglie Loredana, la figlia Monica, il genero Ilario e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 10 febbraio
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Murlis
ove il caro Alfredo giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Questa sera alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Quattrin Alfredo Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo