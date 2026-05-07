di anni 71
Ne danno il triste annuncio:
il fratello Giancarlo con Patrizia,
lo zio Renato ed i parenti tutti.
L’ultimo saluto a Roberto lo daremo venerdì 8 maggio
alle ore 15.30 presso la sala del commiato della Casa funeraria
San Marco di Pordenone sita in vial Rotto, 16.
Dopo la cerimonia si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Roberto Marigo Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo