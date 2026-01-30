Tarcisio Martinuzzi

di anni 75
__________
Ne danno il triste annuncio la moglie, il figlio, la mamma,
i nipoti ed i parenti tutti.
Cordovado, 30 gennaio 2026
__________
I funerali avranno luogo lunedì 2 febbraio alle ore 15.00
nel Duomo di Cordovado, ove la cara salma giungerà
dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Bagnarola di Sesto al Reghena.
Domenica 1 febbraio alle ore 19.00 in Duomo a Cordovado
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Tarcisio.
__________
Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it