Teresa Maria Morello ved. Mitri (Ciuci)

di anni 95
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Ne danno il triste annuncio i figli Daniele con Manuela,
Paolo con Elena, i nipoti Andrea, Luca e Federico,
le pronipoti Anna ed Emma con Marco e i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 7 aprile 2026
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I funerali avranno luogo giovedì 9 c.m. alle ore 15.30
nel Duomo di San Vito al Tagliamento, ove la cara salma
giungerà dal locale Ospedale Civile.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di San Vito al Tagliamento.
Mercoledì 8 c.m. alle ore 19.15 in Duomo
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Teresa Maria.
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Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento al personale medico, infermieristico e agli
Operatori Assistenziali dell’Hospice “Il Gabbiano” di San Vito al Tagliamento per le amorevoli cure prestate a Teresa Maria con grande professionalità e sensibilità.
NON FIORI. Eventuali offerte saranno devolute
all’Hospice “Il Gabbiano” di San Vito al Tagliamento.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it