Vidotto Pio

di anni 89
Ne danno il triste annuncio la moglie Lida, i figli, le nipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo Lunedì 16 alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Tiezzo ove il caro Pio giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Domenica sera alle ore 17.45 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Tiezzo.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Pio Vidotto Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo