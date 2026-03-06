Vittorio Viera

Ne danno il triste annuncio la moglie Carmela,
i figli Edoardo con Leslie, Lorena con Adriano,
Ferruccio con Susanna e Mary con Luca,
i nipoti Matteo, Thomas, Maya, Nicolas, Giovanni
ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno sabato 7 marzo alle ore 10:30
nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore,
ove il caro Vittorio giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto,16.
Venerdì 6 marzo alle ore 20.00 si reciterà il Santo Rosario in chiesa.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Roraigrande.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
