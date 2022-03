6 buone ragioni per diventare freelance

Se stai cercando di fare un cambiamento nella tua carriera e sei stanco di lavorare per qualcun altro, il lavoro freelance potrebbe essere la soluzione. Un vantaggio chiave di un contratto di lavoro freelance è che puoi impostare tu i tuoi orari e lavorare nel campo che più ti si addice. Grazie a internet, è più facile che mai trovare un progetto aperto. I vantaggi di essere un lavoratore autonomo sono molti e vari: maggiore mobilità, flessibilità per le vacanze, libertà di lavorare dove preferisci – anche il potenziale di guadagno!

Ecco sei buone ragioni per diventare freelance:

Controllo creativo

Se sei un artista o uno scrittore, la gioia di creare le tue opere non ha prezzo. La libertà di creare senza restrizioni e supervisione è un grande vantaggio. Come freelance, puoi scrivere e creare al tuo ritmo. Nessuno ti rallenterà – se hai le capacità e sei creativo, ci saranno molti clienti che vorranno lavorare con te.

La possibilità di impostare il proprio orario di lavoro permette anche una maggiore flessibilità nell’organizzare il proprio programma.

Semplicità

Lavorare per un capo significa dover gestire le sue aspettative. Se le richieste del tuo datore di lavoro non sono in sintonia con te, può essere un ostacolo e può può rendere il lavoro difficile. Lavorando come freelance, avrai più libertà e flessibilità per poter strutturare la tua giornata e le tue ore di lavoro. Puoi programmare i turni in anticipo, concedendoti il tempo di concentrarti su compiti specifici che necessitano solo della tua attenzione immediata.

Una complicazione può essere il calcolo e il pagamento delle tasse. Tuttavia, anche questo è stato semplificato – visita Xolo per scoprire come.

Responsabilità personale

Il lavoro come freelance ti permette di essere più responsabile delle tue azioni e del modo in cui utilizzi il tuo tempo. Può essere una sfida trovare un lavoro da freelance, ma ciò significa che se vuoi il lavoro, poterlo ottenere dipende solo da te. Questo tipo di responsabilità può darti importati insegnamenti di vita, tra cui imparare dagli errori ed essere più in sintonia con ciò che si sta cercando di realizzare.

Stipendio migliore

Se stai cercando un compenso migliore, ci sono diversi fattori che influenzano le entrate dei lavoratori freelance. Devi avere il giusto set di competenze ed esperienze per qualificarti per il lavoro – i clienti non vogliono pagare persone che non hanno una significativa esperienza sul campo. Detto questo, è anche importante considerare la dimensione del progetto, se il compenso è condizionato da un risultato specifico o da un prodotto finale, e se stai lavorando per una grande società, puoi negoziare per una paga più alta.

Essere il proprio capo significa avere controllo sul denaro che entra ed esce dal proprio business. Devi essere disposto ad accettare termini di pagamento meno che perfetti dai clienti, ma questo non significa che non sei in grado di fare soldi.

Scegli con chi lavorare

Questa è una variante del fattore libertà: essendo il capo di te stesso, puoi decidere quali progetti accettare e quali no. Ami i libri per bambini? Prendi quel progetto, assolutamente. Se, tuttavia, preferisci non lavorare con i libri per bambini, non sei obbligato ad accettare il progetto.

La capacità di scegliere i clienti permette una migliore corrispondenza tra ciò che ti aiuta a realizzare i tuoi obiettivi di vita e ciò che ti offre buone opportunità di lavoro.

Opportunità di crescita

Come freelance, hai il potenziale per far crescere enormemente il tuo business e la tua esperienza lavorativa. Finché c’è un’opportunità di crescita nel mercato, ci saranno clienti disposti a pagare qualcun altro per gestirla. Se stai cercando di portare le tue abilità al livello successivo, lavorare per te stesso ti fornirà flessibilità nella programmazione e ti permetterà di seguire corsi e programmi di formazione.

Per lavorare come freelance, avrai bisogno di certificazioni e competenze specifiche. Possono essere ottenute attraverso una varietà di fonti – a seconda del tipo di freelance che stai considerando – che vanno dai corsi online ai college comunitari. Investendo nella tua istruzione, avrai l’opportunità di cambiare il tuo percorso di carriera in modo significativo.

Quello dei freelance è un modo meraviglioso per rimanere in contatto con i clienti e con il mondo dell’industria. Puoi incontrare nuove persone e lavorare su progetti eccitanti a cui altrimenti non avresti accesso. Quando lavori per te stesso, non c’è nessuno che ti controlla o che ti dice chi deve fare che cosa e in quale momento. La tua libertà permette la massima creatività e crescita, ma questo si accompagna alla capacità di gestire il tuo business come vuoi tu.