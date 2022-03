Stendibiancheria online: cosa sono e quali vantaggi offrono

Asciugare il bucato senza avere a disposizione un balcone o un terrazzo privati, specie all’interno di un condominio, può rappresentare un problema non da poco. Asciugatrice e lavasciuga sono due soluzioni certamente efficaci, ma che comportano un maggior dispendio energetico rispetto ai tradizionali stendini.

Questi ultimi, però, oltre ad essere ingombranti e poco pratici, tendono a deteriorarsi piuttosto facilmente se esposti costantemente alle intemperie ed agli agenti atmosferici. Ragion per cui, gli stendibiancheria fissi, da parete o da soffitto, rappresentano un’ottima alternativa: costano un po’ di più rispetto a quelli pieghevoli o a colonna, ma non sono energivori come un elettrodomestico.

Caratteristiche degli stendibiancheria fissi

Come si può intuire dal nome stesso, gli stendibiancheria fissi sono delle strutture di supporto per l’asciugatura del bucato che possono essere vincolate alla parete oppure al soffitto. L’installazione non richiede alcun intervento edilizio; è sufficiente che il supporto presenti caratteristiche adeguate a sorreggere le varie parti della struttura.

Lo stendibiancheria è formato da una coppia di staffe di supporto, che vengono fissate al soffitto o alla parete; alle staffe sono collegate una serie di aste perpendicolari, che servono per appoggiarvi il bucato da asciugare. Le aste hanno lunghezza variabile che, solitamente, va da un minimo di 150 cm ad un massimo di 200 cm; questi elementi possono essere agevolmente manovrati tramite un pratico meccanismo a corda, che consente di alzare o abbassare l’asta a seconda delle specifiche necessità.

Essendo pratici e versatili, gli stendibiancheria di questo tipo sono molto facili da reperire in commercio, non solo nei negozi di articoli per la casa ma anche online, grazie ad e-commerce specializzati come StendiNik.

I vantaggi degli stendibiancheria fissi

Come già accennato, rispetto ad altre soluzioni, gli stendibiancheria da parete (o da soffitto) offrono una serie di vantaggi.

Rispetto agli stendini tradizionali – sia quelli pieghevoli che i modelli a colonna – hanno un costo maggiore ma sono anzitutto molto più resistenti, perché destinati anche all’uso esterno. In aggiunta, risultano notevolmente più pratici; gli stendipanni comuni diventano molto pesanti quando sono carichi di bucato: in caso di necessità, quindi, è difficile spostarli e costituiscono un notevole ingombro. Questo problema non si verifica con gli stendibiancheria fissi che, anche quando utilizzati a pieno regime, occupano poco spazio, grazie agli ingombri estremamente contenuti.

Altro aspetto caratteristico di questo tipo di soluzione è l’economicità, rispetto agli elettrodomestici per asciugare il bucato (lavasciuga e asciugatrice). Uno stendibiancheria, infatti, non consuma energia elettrica e non ha alcun impatto sul bilancio familiare, fatta eccezione per la sola spesa iniziale di acquisto.

Tra i vantaggi offerti dall’installazione di uno stendibiancheria a parete c’è anche la versatilità. Le staffe possono essere montate ovunque all’interno della casa, dando la possibilità di sfruttare spazi che altrimenti resterebbero inutilizzati; è possibile, ad esempio, ottimizzare una parete del bagno, dell’antibagno o del locale lavanderia, così da avere sempre a disposizione un supporto per mettere il proprio bucato ad asciugare.

Questo aspetto è particolarmente significativo per chi, ad esempio, non può stendere i panni all’aperto. Va ricordato, a tal proposito, che coloro i quali abitano in un condominio o all’interno di un complesso residenziale devono rispettare le disposizioni del regolamento interno. Generalmente, non è possibile stendere il bucato fuori al balcone o al terrazzo, se ciò determina lo sgocciolio sulla proprietà di un altro coinquilino.

Discorso simile per quanto riguarda le case che insistono su strade e spazi aperti ed accessibili al pubblico; in tal caso, bisogna far riferimento al regolamento di Polizia municipale ed alle norme relative al decoro urbano (che solitamente vietano l’esposizione di lenzuola e panni se visibili da un’area pubblica). In casi del genere, uno stendibiancheria da parete rappresenta un’ottima soluzione per non violare le norme condominiali e comunali.