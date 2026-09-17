Animali selvatici in difficoltà: cosa succede dal ritrovamento al ritorno in natura

Un riccio investito lungo una strada, un rapace ferito, un capriolo in difficoltà o una tartaruga marina vittima della plastica (o della pesca accidentale). Sono solo alcuni dei casi più comuni in cui un animale selvatico può avere bisogno di assistenza e di un intervento tempestivo. Ogni anno infatti, migliaia di animali vengono soccorsi a seguito di incidenti, attività umane o altre situazioni analoghe che possono mettere a rischio la loro sopravvivenza.

Ma cosa succede in concreto quando un animale selvatico viene recuperato? Dietro ogni salvataggio c’è una serie di procedure e processi più o meno complessi, fatti di cure veterinarie, riabilitazione ed attente valutazioni prima di raggiungere l’obiettivo più importante: il ritorno in Natura. In questo contesto. Da anni il WWF Italia gestisce – insieme a veterinari, personale specializzato e volontari – i Centri di Recupero Animali Selvatici (CRAS), vere e proprie strutture di primo soccorso dedicate alla fauna selvatica. Qui vengono accolte specie molto diverse tra loro, dagli aironi alle cicogne, dai ricci ai caprioli, fino a civette, aquile, lupi e tartarughe marine.

Perché un animale selvatico può avere bisogno di aiuto

Le ragioni che portano un animale all’interno di un Centro di Recupero sono numerose. Molte sono strettamente legate alle attività dell’uomo: gli incidenti stradali rappresentano un pericolo per mammiferi, uccelli e altre specie, mentre rapaci e volatili possono rimanere feriti in seguito alla collisione con linee elettriche. A queste minacce si aggiungono il bracconaggio e gli avvelenamenti. In mare, invece, tartarughe e altri animali marini possono subire le conseguenze dell’inquinamento da plastica o rimanere accidentalmente coinvolti nelle attività di pesca. Ogni situazione richiede competenze specifiche. Un animale selvatico, infatti, non può essere trattato come un animale domestico: deve ricevere assistenza adeguata alla propria specie e – quando possibile – essere mantenuto nelle condizioni che gli consentiranno un giorno di tornare autonomo nel proprio habitat.

Dal primo soccorso alla riabilitazione: cosa succede nei CRAS

Una volta arrivato in un CRAS, l’animale viene valutato dal personale specializzato per comprenderne le condizioni e stabilire il percorso più adatto. I Centri di Recupero WWF dispongono di strutture dedicate alla fauna selvatica, tra cui ambulatori veterinari, sale chirurgiche e reparti per il primo soccorso. Le cure rappresentano però soltanto la prima fase. Dopo un intervento o un periodo di terapia può essere necessario un percorso di riabilitazione, durante il quale l’animale ferito deve recuperare le condizioni fisiche e comportamentali necessarie per vivere nuovamente in libertà. Tutto questo richiede risorse continue: medicinali, anestetici, fasciature, alimentazione specifica, attrezzature, spese veterinarie e personale qualificato. Per questo una donazione per sostenere i CRAS del WWF può trasformarsi in un aiuto concreto per garantire assistenza agli animali feriti e accompagnarli durante il loro percorso di recupero.

L’obiettivo più importante: tornare liberi in Natura

Curare un animale selvatico non significa renderlo dipendente dall’uomo. Al contrario, quando le sue condizioni lo permettono, tutto il percorso è orientato verso un momento preciso: quello della liberazione. I numeri aiutano a comprendere la portata di questo lavoro. Nel 2025 i CRAS WWF hanno recuperato e curato 9.300 animali e il 43% degli esemplari soccorsi è stato successivamente rilasciato in Natura.

Dietro queste cifre ci sono migliaia di storie individuali. Come quella di Gaia, una giovane aquila recuperata dopo essere stata ferita da un bracconiere, curata in un Centro di Recupero WWF e successivamente liberata con un trasmettitore GPS. Oppure quella di Erasmus, una tartaruga Caretta caretta trovata in difficoltà nel Mar Piccolo di Taranto, curata dai biologi del Centro recupero Tartarughe Marine di Policoro e infine restituita al mare. Il ritorno in libertà è quindi il risultato di un lavoro che può durare settimane o mesi e che richiede attenzione, competenza e rispetto dei tempi di ogni singolo animale.

Salvare un animale significa anche proteggere la biodiversità

I CRAS svolgono un ruolo che va oltre il soccorso del singolo esemplare. Ogni animale appartiene infatti a un ecosistema nel quale specie differenti sono legate tra loro da equilibri complessi. Proteggere la fauna selvatica significa quindi contribuire alla conservazione della biodiversità e degli habitat naturali. Significa anche intervenire concretamente sulle conseguenze di alcune delle principali pressioni esercitate dalle attività umane sugli animali, offrendo una seconda possibilità agli individui in pericolo che possono essere recuperati e restituiti al loro ambiente.

Il lavoro dei Centri di Recupero WWF racconta così un modo molto concreto di tutelare la Natura: partire da un animale ferito, curarlo e accompagnarlo passo dopo passo fino al momento in cui l’intervento dell’uomo non è più necessario e piò tornare libero. Ed è proprio quello il risultato più bello: vedere un animale tornare nel proprio habitat e riprendere autonomamente il suo posto in Natura.