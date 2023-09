A Friuli Doc il granchio blu da subito protagonista

UDINE – Friuli Doc entra nel vivo a Udine. Le eccellenze del Friuli Venezia Giulia in vetrina in questo fine settimana tra presentazioni, degustazioni, proposte enogastronomiche con anche il pesce protagonista, in piazza Garibaldi, nello stand del Gruppo di azione costiera del Fvg (Flag Gac Fvg).

Dopo l’inaugurazione ufficiale, nello stand organizzato da Aries – Camera di commercio Venezia Giulia, il presidente del Flag Gac Fvg, Antonio Paoletti, ha introdotto l’appuntamento di approfondimento dedicato al Granchio blu, alle complessità che ha generato in Adriatico, ma anche alle sue ottime caratteristiche in cucina. Un evento di grande successo con decine di curiosi accorsi per scoprirne di più sul fatidico granchio.

“Un prodotto da iniziare ad utilizzare in cucina – ha ricordato Paoletti – perché altrimenti il danno sarebbe doppio. Bisogna intervenire su due fronti, da una parte nella limitazione della riproduzione, ma dall’altro nell’impiego in cucina di questo crostaceo dall’ottimo sapore.

Nell’incontro odierno assieme a Paoletti ne hanno parlato Paola Del Negro, direttrice Ogs, Achille Ghenda, vicepresidente Op cooperativa pescatori, Marano Lagunare e Antonio Dalla Mora, vicepresidente Fipe Fvg.

E durante Friuli Doc sono numerose le oppprtunità di degustazione del Granchio blu ed è sufficiente prenotarsi allo stand oppure online sulla sezione eventi di www.fishverygood.it