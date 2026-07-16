Aeroporto Trieste, nuovo volo per Napoli

TRIESTE – Nuovo collegamento aereo dall’aeroporto di Ronchi dei Legionari-Trieste. La compagna aerea lowcost Wizz Air annuncia infatti il volo Trieste-Napoli. Il volo sará operativo dal 14 dicembre 2026 il lunedi, mercoledi, venerdi, domenica.
L’aereo utilizzato sarà l’A321neo da 239 posti. I posti sono già prenotabili sul sito della compagnia aerea. Al.Rin.
TRIESTE – Nuovo collegamento aereo dall’aeroporto di Ronchi dei Legionari-Trieste. La compagna aerea lowcost Wizz Air annuncia infatti il volo Trieste-Napoli. Il volo sará operativo dal 14 dicembre 2026 il lunedi, mercoledi, venerdi, domenica.