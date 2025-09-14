19.7 C
Pordenone
domenica , 14 Settembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Aggressione giornalista Rai – Capozzella M5S: “Solidarietà al giornalista, colpevoli vengano puniti”

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

FVG – Piena solidarietà e vicinanza al giornalista Rai della sede di Trieste Maurizio Mervar rimasto coinvolto in un deprecabile episodio di aggressione durante un servizio giornalistico alla sede della Leonardo da parte di persone che organi della Magistratura dovranno individuare e punire secondo legge. Questo atto è frutto di un clima che si sta esasperando giorno dopo giorno che alimenta polemiche e distoglie dal vero obbiettivo di condanna di atti di guerra che coinvolgono popolazioni civili senza distinzione. Lo afferma Mauro Capozzella del M5S del Friuli Venezia Giulia.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.