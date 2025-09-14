Aggressione giornalista Rai – Capozzella M5S: “Solidarietà al giornalista, colpevoli vengano puniti”

FVG – Piena solidarietà e vicinanza al giornalista Rai della sede di Trieste Maurizio Mervar rimasto coinvolto in un deprecabile episodio di aggressione durante un servizio giornalistico alla sede della Leonardo da parte di persone che organi della Magistratura dovranno individuare e punire secondo legge. Questo atto è frutto di un clima che si sta esasperando giorno dopo giorno che alimenta polemiche e distoglie dal vero obbiettivo di condanna di atti di guerra che coinvolgono popolazioni civili senza distinzione. Lo afferma Mauro Capozzella del M5S del Friuli Venezia Giulia.