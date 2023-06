Alex Camera, nuovo record mondiale sulla teleferica di Sauris

FVG – Dopo il mancato record sul elicottero per motivi burocratici. Alex Camera si è prontamente “vendicato”: giovedi mattina ha realizzato un nuovo record del mondo appeso al cavo della teleferica di Sauris, la più lunga su lago e probabilmente più bella teleferica d’Europa con i silol 2.50 metri.

Sauris, una autentica perla incastonata nel cuore delle Alpi carniche: qui è stata realizzata da alcuni anni la famosa Zipline (teleferica): dall’alto dei suoi 1.400 metri a Sauris di Sopra ci si può buttare nel vuoto con un tuffo di adrenalina pura tra i boschi e i pascoli del monte Ruke per scendere successivamente a picco sul lago a 100 km orari di velocità e raggiungere la stazione di arrivo Situata q00 metri piu sotto. Gli appassionati, che vengono preventivamente dotati di casco e apposita imbragatura per motivi di sicurezza, vengono da tutto il mondo per provare l’ebbrezza di questo spettacolare e unico tutto nel cielo tra i monti e il lago.

Questo il palcoscenico mozzafiato prescelto da Alex Camera per conseguire un nuovo record mondiale. Alex , legato al cavo d’acciaio della Zipline, si è fatto trasportare dalla stazione di arrivo sino ad un punto prestabilito a metà del lago a 100 metri di altezza circa; da qui ha compiuto con la sola forza delle sue braccia la misura di 56,50 metri in 1:54.200 in “horizontal rope” detta anche “tirolese”: si tratta di un esercizio ginnico molto complicato che mette a dura prova. forza e resistenza e viene usato solitamente nel allenamento dei soldati e nelle gare di obstacle course race. In questo caso si tratta della horizontal rope più lunga mai fatta.

La prova è stata assistita come nelle altre occasioni da un’equine della Federazione Italiana Cronometristi che ha certiticato il tempo, mentre la distanza e stata verificata da un apposito perito. ha manifestazione ha ottenuto il patrocinio da parte de Comune di Sauris e la collaborazione pubblicitaria della Jesterlux di Pordenone. Gli spettatori hanno assistito all’ esibizione dal prato esistente sulla riva del lago.

Al termine per l’occasione hanno potuto degustare alcune prelibatezze di Sauris, tra cui il famoso prosciutto attumicato e la birra cruda zahre alla canapa.

E così un altro record si aggiunge ai molti già conseguiti da Alex che non finisce di stupire per la qualità delle sue imprese, sempre situate in palcoscenici spettacolari; questo di Sauris probabilmente, secondo l’opinione dei presenti, è stato il più bello di tutti.